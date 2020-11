"L'amore non ha lividi", iniziativa Adoc contro la violenza sulle donne

BRINDISI - Si terrà mercoledì 25 novembre 2020, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” istituita dall’Onu, l’iniziativa “L’Amore non ha lividi” promossa dall’Adoc (Associazione difesa orientamento consumatori) con il patrocinio del Comune di Brindisi. Un momento di sensibilizzazione sull’argomento attraverso l’arte e la cultura con l’esibizione della violinista Chiara Conte in cima al Monumento al marinaio d’Italia. Un omaggio musicale all’universo femminile, interessato da un problema che assume dimensioni sempre più considerevoli specie in un momento di restrizioni anti contagio, e a Brindisi che sarà avvolta da melodie provenienti da uno dei luoghi più suggestivi della città.

"Molte le donne alle prese con l’emergenza Covid - recita un comunicato Adoc -, fuori e la violenza entro le mura domestiche. Numeri che gridano vendetta non degni di un Paese civile aggravati dall’’incertezza economica e dalla costrizione in casa che determina difficoltà persino nel chiedere aiuto. Violenza non solo fisica ma anche psicologica ed economica, l’aspetto più subdolo e meno evidente ma non per questo meno grave. L’iniziativa mira al coinvolgimento dell’opinione pubblica ma anche all’educazione delle nuove generazioni con il coinvolgimento dell’istituto comprensivo Commenda di Brindisi nell’ambito delle attività previste da 'EduchiaAmo alLa Gentilezza'. L’iniziativa, che sarà trasmessa sui profili social dell’Adoc di Brindisi a partire dalle 10 del 25 novembre, si terrà nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contrasto alla diffusione del Coronavirus”.