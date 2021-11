Ance Brindisi, Emanuela Contessa al lavoro per costituire il gruppo giovani imprenditori edili

BRINDISI - L’Ance è pronta anche a Brindisi ad investire sui giovani. Nei giorni scorsi il Consiglio generale sella Sezione territoriale dell’Associazione nazionale costruttori edili ha incaricato la dott.ssa Emanuela Contessa per la costituzione del Gruppo Giovani AnceBrindisi.

Si tratta di una grande opportunità di ripartenza e di crescita professionale per i giovani del territorio. L’obiettivo di Ance Brindisi, che già da diverso tempo si sta impegnando in tal senso, è quello di stimolare i giovani imprenditori e le giovani imprenditrici verso iniziative di collaborazione e formazione.

In questo contesto, Emanuela Contessa ha già partecipato alla prima missione all’estero post pandemia a Dubai organizzata da Ance Giovani e che ha visto la partecipazione di 80 imprenditori provenienti da tutta l’Italia.

“Un’esperienza unica, costruttiva a livello personale e professionale. Ho avuto modo di confrontarmi con altre realtà e con ragazzi con punti di vista differenti, ma con il comune obiettivo di far crescere le nostre comunità”, ha commentato Emanuela Contessa.

Ance, pertanto, metterà a disposizione i propri mezzi per agevolare la costituzione del gruppo giovani imprenditori Ance per far sì che i nostri ragazzi possano esprimersi, confrontarsi ed ampliare le loro conoscenze.