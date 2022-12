Ance Brindisi sostiene i progetti di ricerca dell'Università del Salento

Si è svolto, presso la sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento, l’evento “Dalla ricerca all’impresa - I dottorati innovativi di Unisalento”. Nel corso della serata sono stati presentati alcuni progetti di ricerca e premiate le aziende e gli enti che hanno contribuito alla realizzazione delle stesse. Ance Brindisi e alcune imprese associate hanno aderito all’iniziativa sostenendo finanziariamente i Dottorati, credendo fortemente nel connubio università e impresa per creare sviluppo. Nei prossimi mesi i giovani dottorandi potranno approfondire le tematiche oggetto del loro studio direttamente nelle aziende e presso gli uffici di Ance Brindisi. Un nuovo modo di concepire i dottorati, ma anche una nuova concezione di fare associazione che guarda al dinamismo delle nuove generazioni. Anche per questo motivo, in rappresentanza di Ance Brindisi, ha partecipato all’evento la presidente di Ance giovani Brindisi, Emanuela Contessa che ha già avviato il coordinamento delle attività con i ragazzi coinvolti nei progetti di ricerca.