Un Osservatorio regionale sui servizi sanitari e socio sanitari al centro di protocollo Asl

BRINDISI - A breve anche la Asl Brindisi, come altre aziende sanitarie pugliesi, recepirà il Protocollo d'intesa sottoscritto fra la Regione Puglia e Cittadinanzattiva. Lo ha confermato il direttore generale della Asl, Flavio Maria Roseto, nel corso di un incontro con i vertici regionali e provinciali dell’associazione avvenuto nei giorni scorsi. Erano presenti Matteo Valentino e Giuseppina Scarano, rispettivamente segretario regionale e provinciale di Cittadinanzattiva, la coordinatrice regionale del Tribunale per i diritti del malato, Stefania Palmisano e Maria Carrozzo, e coordinatrice provinciale.

Il Protocollo, definito dal Dipartimento regionale di Promozione della Salute nel 2020, punta in generale ad incrementare il coinvolgimento del volontariato nella tutela della salute pubblica, in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione.



A questo fine, il primo degli obiettivi da raggiungere è la creazione di un Osservatorio regionale sui servizi sanitari e socio sanitari. Tale organismo effettuerà periodiche ricognizioni sui punti critici della sanità pubblica, fornendo indicazioni di massima per rendere più omogenea l’erogazione dei servizi sul territorio regionale: attenzione particolare verrà riservata ai Livelli essenziali di assistenza. L'osservatorio, inoltre, esaminerà i dati relativi ai Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, valuterà i piani di miglioramento delle aziende sanitarie, organizzerà eventi formativi, promuoverà accordi interaziendali ed interprovinciali.A far parte dell'Osservatorio sono chiamati, fra gli altri, anche i direttori generali delle Asl pugliesi. La Asl Brindisi, ha annunciato Roseto, recepirà ufficialmente il Protocollo con un atto deliberativo.