Anche nel Brindisino c'è "Amunì" di Libera: visite, riflessioni e cene solidali

BRINDISI - Anche nel Brindisino Libera organizza "Amunì", rivolto ai ragazzi tra 16 e 20 anni che hanno problemi con la giustizia. Che cos'è il progetto "Amunì"? Amunì è un'esortazione in dialetto palermitano che si traduce in "andiamo", "diamoci una mossa".Da questa esortazione, prende il nome il progetto di Libera, avviato inizialmente nel 2011 in Sicilia, nei territori di Palermo e Trapani, e rivolto ai ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, sottoposti a procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria minorile e impegnati in un percorso di riparazione. Molti di loro sono al primo reato e seguono un percorso con Libera all'interno di un progetto educativo più ampio che il tribunale, insieme agli assistenti sociali, prevede per ciascuno di loro. Ragazzi e ragazze che devono scontare il periodo di "messa alla prova", ovvero la sospensione del processo e l'affidamento ai servizi sociali per un cammino di crescita che, se va a buon fine, estingue il reato. E per farlo, questi ragazzi, insieme ai loro educatori, hanno scelto la strada dell’antimafia sociale e responsabile.

Il programma

Giovedì 18 luglio arrivo entro le 17 presso il porto Brindisi, sistemazione presso Eridano Cooperativa Sociale Onlus. Alle 18 presentazione delle attività del campo condivisione stile di partecipazione presso la Parrocchia San Giuseppe (Latiano). Alle 20 cena solidale Cooperativa Sociale Futura di Latiano presso Parrocchia San Giuseppe a Latiano. Alle 21 e fino alle 23 attività di socializzazione e momento restituzione gruppo.

Venerdì 19 luglio (memoria). Sveglia alle 8, poi colazione. Dalle 9 alle 11:30 attività in barca: conoscenza degli elementi di navigazione. Alle 12, incontro con Danila Baldacci dell'associazione "Parrocchie Solidali" di Brindisi per la gestione della mensa Caritas presso Parrocchia del Casale "Ave Maris Stella". Alle 13 pranzo presso Parrocchia del Casale "Ave Maris Stella" a Brindisi. Alle 17:30 testimonianza di Matilde Montinaro e partecipazione alla commemorazione della strage di Via D'Amelio nell'iniziativa "Musica e arte contro le mafie" organizzata dalla Coop. Soc. Amani. Dalle 20 alle 21:30 cena al Cag di Brindisi in collaborazione con Auser Brindisi e Parrocchia San Nicola del quartiere Paradiso di Brindisi.

Sabato 20 luglio (impegno). Sveglia alle 7:30, poi colazione. Dalle 9:30 alle 17 attività di educazione ambientale e testimonianze, con pranzo al sacco, presso la Riserva Naturale di Torre Guaceto. Alle 20 cena presso Eridano. Dalle 21:30 alle 23:30 attività di socializzazione e momento restituzione gruppo.

Domenica 21 luglio. Sveglia alle 7:30 e colazione. Alle 9 uscita in barca a vela con Sailingfor-Blue Lab. Alle 14 pranzo presso il Centro Diurno Insieme a Brindisi. Alle 16:30 visita di Preso Bene! in viale Commenda 160 a Brindisi, bene confiscato gestito da Eridano e Auser Brindisi. Alle 18 piscina presso i Giardini del Sole Onlus a Latiano. Alle 20 la panzerottata presso i Giardini del Sole Onlus. Dalle 21:15 alle 23:45 visione del film "Io capitano" e momento restituzione gruppo.

Lunedì 22 luglio. Sveglia alle 7:30 e colazione. Dalle 9:30 alle 11:30 restituzione in plenaria. Partenze alle 12.