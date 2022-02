Anche nel Brindisino torna la Giornata di raccolta del farmaco

Anche quest’anno, si svolgerà la Grf - Giornata di raccolta del farmaco. Durerà una settimana, da martedì 8 a lunedì 14 febbraio. In 5mila farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (465.019 confezioni, pari a un valore di 3.640.286 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine. La fondazione Onlus Banco Farmaceutico invita i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

A Brindisi e provincia, la raccolta si svolgerà per l’intera settimana in oltre 40 farmacie. I I farmaci raccolti sosterranno altrettante realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi dei diversi comuni. "C’è un’emergenza che, con o senza Covid, si protrae da anni, ma con la pandemia si è aggravata: si tratta delle persone in condizione di povertà sanitaria. Nel 2021, erano 597.560, 163.387 in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato, quindi, un incremento del 37,63 per cento di persone in condizione povertà sanitaria, che hanno chiesto aiuto a 1.790 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per farsi curare. Per dar loro sostegno, tali realtà hanno chiesto al Banco 980.562 confezioni di medicinali. Attraverso la Grf, è stato possibile coprire il 47,4 per cento del loro fabbisogno", spiegano da Banco Farmaceutico.

Come si partecipa? Si va in una delle 5mila farmacie che aderiscono in tutta Italia, e si donano uno o più medicinali da banco che saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali. La raccolta dura una settimana per consentire di aiutare il maggior numero possibile di famiglie e persone indigenti. Nel 2021, 600mila persone non hanno potuto acquistare medicinali per ragioni economiche. Il loro numero, rispetto al 2020, è cresciuto del 37 per cento (+163.000 persone) a causa della crisi economica provocata dalla pandemia

Ecco le farmacie e parafarmacie aderenti nella provincia di Brindisi

Brindisi: Farmacia Brunetti, Farmacia Cannalire, Farmacia Comunale Cappuccini, Farmacia Corso Roma, Farmacia Paradiso, Farmacia Piazza Mercato, Farmacia Raffaello, Farmacia S. Maria Del Casale, Minnuta

Carovigno: Farmacia Colucci, Farmacia Graziadei, Farmacia Lamendola

Ceglie Messapica: Farmacia Conte, Farmacia Caputo, Farmacia Carparelli

Cellino San Marco: Farmacia Leo

Cisternino: Farmacia Matarrese Dr Carparelli Sede Casalini, Farmacia Ostuni

Fasano: Farmacia Pomes

Francavilla Fontana: Farmacia Del Viale, Parafarmacia Raiola

Latiano: Farmacia Bartolo Longo, Farmacia De Franciscis, Parafarmacia Pharmasan

Mesagne: Farmacia Cavaliere, Farmacia Nocera

Oria: Farmacia Giannico, Farmacia Santi Medici

Ostuni: Farmacia Corsa, Farmacia In Piazza, Farmacia Matarrese

San Pancrazio Salentino: Farmacia Nuova, Farmacia Ribecco

San Pietro Vernotico: Farmacia Angeli Custodi, Farmacia Galatola, Farmacia Romano

San Vito dei Normanni: Farmacia De Vito, Farmacia Rosaria Epifani, Farmacia Epifani Angelo Del Dr. Giuseppe, Farmacia Lamendola, Parafarmacia Cacciapaglia

Torchiarolo: Farmacia Giordano, Farmacia Largo Osanna

Torre Santa Susanna: Parafarmacia 2.0 Torsello

Villa Castelli: Farmacia D'urso