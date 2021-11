Anche la Commissione pari opportunità al sit-in contro la violenza di genere

BRINDISI . La commissione Pari opportunità del comune di Brindisi aderisce e parteciperà il 27 novembre 2021 al sit-in promosso dall'assocoazione Io Donna, Non Una Di Meno, coordinamento Donne Anpi, coordinamento Donne Spi-Cgil Auser, associazione Fr/Azione Tuturano che si terrà a Brindisi in corso Umberto, angolo via Conserva, a partire dalle ore 18.

"Ci saremo perché crediamo sia fondamentale essere tutte e tutti insieme nell'intento di voler ripristinare non solo l'idea ma la realtà concreta della parità di genere, nessuno escluso. E' sempre più importante perchè i dati ci giungono sui reati perpetrati sulle donne, bambine e ragazze sono in vertiginoso aumento e inspiegabilmente le azioni atte ad arginare tale fenomeno sembrano vanificarsi; incredibilmente constatiamo ancora ed ancora, che i modelli di genere, i ruoli di potere, stereotipi sono profondamente radicati nel nostro paese". Si legge nella nota a firna di Anna Maria Calabrese, presidente Cpo Brindisi

"Serve un cambiamento culturale, ne siamo consapevoli, perchè le donne da noi non sono altro che un "non pervenute", un fastidio, una percentuale da aggiungere in politica, quelle che non sono mai abbastanza all'altezza della situazione " perchè un uomo lo farebbe meglio perchè è più libero e può fare di più", quelle che non esistono nei libri di scuola, nella toponomastica, negli esempi positivi da fare e tanto altro. Ci saremo per questi motivi e quelli contenuti in secoli di storia di patriarcato".