Anche la comunità latianese ha risposto all’appello di solidarietà in favore del popolo ucraino

LATIANO - Grazie al passaparola partito dalle “Mamme per Apmarr” Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare, rappresentata a Latiano da Maria Concetta Urso, ed in collaborazione con l’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari di Latiano, che ha messo a disposizione i locali, sono stati raccolti alimenti in scatola, zucchero, biscotti, pannolini, medicinali, latte in polvere e tanto altro.

Come donne e come mamme - ha raccontato Maria Concetta Urso - non potevamo restare indifferenti alle immagini riportate dai telegiornali. La sofferenza e la paura del popolo ucraino che sta subendo una guerra ingiusta, come tutte le guerre, ci hanno fatto capire che non potevamo restare indifferenti a tanto dolore. In poco tempo è partito un tam tam sui gruppi whatsapp ed in tantissimi hanno risposto all’appello. Si è presentato, però, il problema dello spazio; dove poter raccogliere e catalogare il materiale raccolto. Abbiamo chiesto aiuto agli amici della sezione di Latiano l’Associazione Nazionale vigili del fuoco volontari che ha messo a disposizione i locali delle sede di via Papa Giovanni 23°.

La nostra associazione è sempre attenta alla richiesta di aiuto – ha dichiarato Amilcare Santoro, Consigliere dell’ l’Associazione Nazionale vigili del fuoco volontari di Latiano – sia a livello nazionale che a livello locale, l’associazione è presente ogni qualvolta è richiesta la nostra presenza. La richiesta arrivata dalle “Mamme per APMARR” è stata accolta appieno, ed abbiamo contribuito non solo mettendo a disposizione gli spazi, ma anche rilanciando l’invito alla raccolta a tutti gli amici e simpatizzanti della nostra associazione.

I beni raccolti, sono stati poi consegnati ad una associazione brindisina che coordinerà l’invio di quanto raccolto nei diversi paesi della provincia, con mezzi messi a disposizione volontariamente da aziende del territorio.