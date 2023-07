Anche l'estate c'è bisogno di sangue: nuova raccolta organizzata a Mesagne

MESAGNE - Giovedì 6 luglio è prevista una raccolta di sangue organizzata da Fidas Mesagne presso il Pfr del Pta “San Camillo de Lellis”, dalle 17:30 alle 21:30. Gli organizzatori hanno invitato i donatori periodici, ed anche coloro che non l’hanno mai fatto, a donare sangue in estate, il periodo in cui c’è più bisogno e nel quale, invece, solitamente si registra una diminuzione delle scorte.

Cala il numero dei donatori che si allontanano dal luogo di residenza per le località di villeggiatura, o che “preferiscono” una giornata al mare senza impegni. Al contrario, non calano i pazienti che necessitano di trasfusioni periodiche; non calano neppure gli interventi chirurgici, le emergenze per il flusso di turisti e a causa dell’aumento degli incidenti.

Per tutti loro è necessario donare sangue e farlo anche d’estate, quando il caldo si fa sentire e molti decidono di posticipare la donazione a settembre, magari pensando di correre dei rischi con il caldo. "Ma quello è più un freno psicologico che un reale impedimento alla donazione" fanno sapere i referenti Fidas.

Basta seguire delle semplici regole: garantirsi un’idratazione abbondante bevendo molta acqua e consumare un’alimentazione leggera con frutta e verdura sia prima che dopo la donazione.