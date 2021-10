L'albero di Natale a uncinetto conquista un'altra comunità del Brindisino: sarà realizzato a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo San Pietro Vernotico e Mesagne, anche a Francavilla Fontana è stata lanciata l’iniziativa per la realizzazione dell’albero di Natale di lana formato da piastrelle realizzate con l’uncinetto. Anche in questo caso l’idea parte da una parrocchia, la San Lorenzo Martire. Sulla pagina Facebook della stessa è stato lanciato l’appello rivolto alle esperte di questa antica tecnica che negli ultimi tempi ha conquistato anche le passerelle di moda più rinomate.

“Desideriamo realizzare l’albero di Natale della comunità e installarlo all’ingresso della chiesa ma ci serve il tuo aiuto. Se voi partecipare realizza all’uncinetto o ai ferri delle mattonelle (20*20) e consegnale in parrocchia entro il 22 novembre 2021. L’iniziativa è rivolta a tutte le mamme e le nonne di buona volontà. Gli uomini provvederanno a realizzare l’Albero”. Si legge sulla locandina.

Come per San Pietro e Mesagne, quindi, l’iniziativa mira a creare aggregazione nella comunità riscoprendo antichi mestieri e tradizioni per rendere il Natale più caldo e allegro. Ma anche per promuovere il territorio.

A San Pietro Vernotico lo scorso anno fu installato in piazza del Popolo e nonostante le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 si rivelò un grande successo. Fu ribattezzato l’albero della solidarietà e della speranza, e diventò una piccola attrazione turistica per il territorio.

L’idea dell’albero di Natale realizzato con la lana è nata qualche anno fa a Trivento paesino del Molise oggi soprannominato “capitale mondiale dell’uncinetto” perché donne e uomini di tutte le età hanno ridato vita a un mestiere antico e pieno di storia realizzando opere in lana di ogni genere. Con le “Granny Square” (quadrato della nonna) hanno creato grandi tappeti che hanno adornato piazze e strade, oltre all’ormai famoso albero e ad altri progetti.