Anche Francavilla Fontana e il suo confetto riccio alla Bit di Milano

Domenica 4 febbraio il sindaco Antonello Denuzzo è intervenuto alla Borsa Internazionale del turismo (Bit) per raccontare Francavilla Fontana e il suo prodotto per eccellenza, il confetto riccio.

“Quest’anno – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo portato alla Bit il nostro patrimonio fatto di storie, monumenti, arte e gastronomia. Questo grande palcoscenico sul mondo del turismo ci consente di raggiungere direttamente gli operatori professionali e di confrontarci con loro. La nostra città ha delle enormi potenzialità che possono tradursi in posti di lavoro, sviluppo ed economia. Dobbiamo crederci e lavorare per raggiungere obiettivi che sono alla nostra portata.”

Recentemente riconosciuto Presidio Slow Food, il confetto riccio è un dolce povero della tradizione realizzato con mandorle, acqua e zucchero con l’aggiunta di aromi naturali come il cedro o il limone. Un prodotto di qualità, capace di raccogliere diversi riconoscimenti in giro per l’Europa, che continua a vivere nelle tradizioni di Francavilla Fontana come vero e proprio rito d’amore per le coppie di tutte le età. Un racconto a tutto campo, trasmesso anche per immagini grazie ad un video firmato da Alessandro Zizzo e Emanuele Rametta, che ha messo in evidenza le connessioni con il patrimonio materiale e immateriale della città percorrendo in lungo e in largo le piazze, le strade ed i monumenti del centro cittadino.

“Le tradizioni – concludono gli sssessori Carmine Sportillo, Numa Ammaturo ed Eleonora Marinelli – sono il cuore pulsante dell’identità dei luoghi ed un punto di partenza fondamentale per costruire una nuova narrazione del nostro territorio. Il confetto riccio racchiude il saper fare e rappresenta un pezzo importante del nostro saper essere comunità. Dobbiamo essere consapevoli dell’unicità del nostro patrimonio e raccontarla sotto una nuova luce per portare a Francavilla Fontana sempre più visitatori e turisti.”

Ad impreziosire l’intervento della delegazione composta dal sindaco Antonello Denuzzo e dagli assessori Numa Ammaturo, Eleonora Marinelli e Carmine Sportillo c’è stata la degustazione del confetto riccio donato a tutti i presenti.

