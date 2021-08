Anche l'istituto Morvillo-Falcone aderisce al Salento & Puglia pride

Si registra inoltre l'invito del cantante brindisino Bungaro e il suo videomessaggio per la manifestazione che si terrà sabato 21 agosto a Brindisi

BRINDISI - Adesioni e inviti a partecipare al Salento & Puglia pride, previsto per il 21 agosto 2021 a Brindisi. Anche l'istituto professionale per i servizi sociali "Francesca Laura Morvillo Falcone" di Brindisi prenderà parte allla manifestazione, con partenza alle ore 18 da via Palmiro Togliatti.

Il settore Moda dell'istituto professionale brindisino ha ideato per l'occasione un abito, nonché uno striscione che sfilerà per le vie del capoluogo con l'eloquente frase "quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi". Spiegano dall'istituto che la manifestazione, in questo particolare momento storico, intende essere un importante momento di riflessione sulla libertà, e lo fa utilizzando l'aspetto gioioso della parata.

"Il nostro istituto – afferma la dirigente scolastica Irene Esposito – ha insiti nel proprio dna la tutela dei diritti e la legalità. Perché la lotta alle discriminazioni e il riconoscimento dei diritti siano efficaci e finalmente effettivi è importante il coinvolgimento delle scuole".

Il cantante brindisino Bungaro ha lanciato un videomessaggio che invita i brindisini a partecipare al Salento & Puglia pride. Sopra, il video dell'artista.