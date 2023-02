Anche Mesagne è pronta per il Carnevale: sfilata in costumi d'epoca

MESAGNE - Una colorata sfilata in costumi d’epoca ispirata alle maschere veneziane: si svolgerà martedì 21 febbraio a partire dalle ore 18,30 nelle piazze e nelle vie del centro storico di Mesagne. L’iniziativa, promossa dal Comune di Mesagne e organizzata dal Duc – Distretto urbano del commercio in collaborazione con “Lab Communications Eventi”, è cofinanziata dalla Regione Puglia. L’evento è gratuito, tutti sono invitati a partecipare.

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 21.30 presso la discoteca “Gayà” in via Brodolini 15, si terrà una serata patrocinata dal Comune alla quale parteciperanno i personaggi in costumi d’epoca protagonisti della serata nel centro storico. Una quota del biglietto per accedere alla festa sarà devoluta in beneficenza a sostegno delle attività dell’“Auser Mesagne”.