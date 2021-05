Anche i rider brindisini ricorderanno Antonio Prisco, scomparso prematuramente

Coordinatore nazione rider Italia. Incontro oggi sotto la sede della Cgil, in concomitanza con il saluto che si terrà in chiesa a Napoli

BRINDISI - In concomitanza con il saluto che si terrà in chiesa a Napoli oggi martedì 4 maggio alle ore 16 il Gruppo Rider di Brindisi si ritroverà sotto la Cgil per ricordare Antonio Prisco, coordinatore nazione rider Italia, venuto a mancare prematuramente, il 30 aprile scorso. A renderlo noto Luciano Quarta segretario Nidil Cgil Brindisi, Michele Toscano Rappresentante Riders Brindisi e tutto il gruppo Rider per i diritti Brindisi.

L'intervista di BrindisiReport a Prisco

Si ritroveranno nel luogo in cui lo hanno conosciuto ed in cui in un certo senso hanno cominciato il loro percorso sindacale, "come amava ripetere, lui era molto legato alla figura di Di Vittorio ed era orgoglioso di aver fatto un'assemblea così partecipata in Puglia qui a Brindisi. Ovviamente tenendo bene le distanze per le norme anti covid. Essendo Antonio un rugbista sarà un terzo tempo speciale dedicato solo a lui.#unpassoindietroneancheperlarincorsa era il suo mantra ed è in questo modo che lo ricorderemo".

