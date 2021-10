Anche un sampietrano tra i 20 protagonisti del docu-reality "Il collegio 6" in onda su Rai2

SAN PIETRO VERNOTICO - C’è anche un giovane sampietrano tra i 20 protagonisti della sesta edizione de “Il collegio”, il docu-reality trasmesso da Rai 2 basato sul format britannico That'll Teach 'Em di Channel 4, in onda questa sera (martedì 26 ottobre) alle 21.10. Si tratta di Cristiano Karol Russo, 15 anni.

Il programma prevede che una ventina di adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni devono studiare per circa un mese all'interno di un collegio dell’epoca in cui ciascuna edizione è ambientata, per conseguire il diploma di licenza media. Quest’anno i “collegiali” saranno spediti nel 1977, nel Regina Margherita di Anagni. Abbandoneranno i loro smartphone per indossare i panni di cinquant’anni fa.

Cristiano Karol Russo in un video di presentazione ha raccontato qualcosa di sé: ha detto di essere “un ragazzo che guarda avanti” e per questo ha programmato i dettagli del suo funerale: “Ho già scritto il testo per la mia morte, come voglio la bara, i fiori… la bara color noce, il tappeto persiano e i fiori verdi e rossi…“. Si definisce un “pettegolo” in piena regola. Non solo in senso “culturale”, ma anche per tutto ciò che riguarda la televisione e le cronache rosa. Uno dei suoi cavalli di battaglia è l’imitazione di Barbara d’Urso.