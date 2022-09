Anche a San Pietro arriva l'iniziativa "Zaino sospeso" per aiutare chi è in difficoltà

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo Ostuni e Cellino San Marco, anche a San Pietro Vernotico approda l'iniziativa solidale "Zaino sospeso": in cinque cartolerie del territorio sarà possibile acquistare materiale didattico da destinare alle famiglie in difficoltà. L'iniziativa è promossa da Lions Clubs International, club San Pietro Vernotico.

"Riempiamo d'amore lo zaino di tutti gli studenti nel bisogno, acquistando e donando materiale scolastico". Nei punti di raccolta si potrà lasciare: penne, matite, pennarelli colorati, gomme, calcolatrici, quaderni, album da disegno, squadre, goniometri e compassi, diari, zaini astucci nuovi o usati in buono stato.

Le cartolerie che hanno aderito all'iniziativa sono: Papier di Blasi Daniele, via Pier Giovanni Rizzo, 129 - San Pietro Vernotico. Cartoleria e non solo di Valentina Martina, via Montepiana,13 - San Pietro Vernotico. Cartoleria di De Gaetano Elena, via Torchiarolo - San Pietro Vernotico. Il Triangolo, via Brindisi, 94 - Squinzano.