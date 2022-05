Anche una scuola torrese a Roma per “La Giornata dello Sport per la Scuola Primaria”

TORRE SANTA SUSANNA - Ci sarà anche la VA dell'Ic Mazzini della scuola primaria di Torre Santa Susanna alla "Giornata dello Sport per la Scuola Primaria" in programma domani, mercoledì 25 maggio, allo stadio olimpico di Roma organizzata nell'ambito del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” con l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita. Le classi vincitrici del contest a livello provinciale si incontreranno a Roma per la premiazione.

Gli alunni della 5^A dell’Istituto comprensivo “G. Mazzini” si sono distinti nell’ideazione e realizzazione di un elaborato multimediale avente come tematica l’importanza dello “star bene” attraverso il gioco, il movimento, la socialità, l’inclusione e la corretta alimentazione, tutto condito da passione, entusiasmo e divertimento.

"Viaggiare con gli alunni è un’esperienza meravigliosa. Guidarli alla scoperta del mondo è una responsabilità enorme ma allo stesso tempo, accompagnarli in questa avventura scolastica, tutta all’insegna dello sport, è un onore. Siamo lieti, pertanto, di rappresentare la provincia di Brindisi, ma soprattutto la nostra comunità scolastica tutta sul palcoscenico nazionale del Foro Italico". Hanno commentato Marusca Giangrande, Matteo Valente e Loredana Lezzi, gli insegnanti che stanno accompagnando i ragazzi in questa avventura.