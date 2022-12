Ancora ritardi nelle liste d’attesa: “Un ecodoppler a fine 2023 o ad aprile 2024”

CEGLIE MESSAPICA - Un ecodoppler degli arti inferiori? Certo ma a fine 2023 o ad aprile 2024. È quanto si è sentito rispondere un uomo di Ceglie Messapica dopo aver dato seguito alla richiesta di accertamenti di approfondimento dopo il referto delle radiografie, da parte del medico. Succede alla Asl di Brindisi. A raccontare la vicenda lo stesso "paziente" che si è recato, nei giorni scorsi, al Cup dell'ospedale di Ceglie Messapica per prenotare l'esame.

Per lui si tratta della prima prescrizione strumentale. L'uomo è rimasto sbigottito, a suo dire non gli è stata data la possibilità di anticipare al 3 novembre 2023 ( al Perrino di Brindisi) ma solo quella relativa all'8 aprile 2024 presso il terzo piano del polo di Brindisi in via Dalmazia. Un anno comunque di attesa, quindi, e non è purtroppo un caso isolato.

Asl Brindisi: "Presto turni aggiuntivi"

Turni aggiuntivi, pomeridiani, serali e festivi, per abbattere le liste d'attesa e recuperare le prenotazioni di alcuni esami strumentali che determinate categorie di pazienti aspettano da tempo. La Asl di Brindisi ha stilato un calendario straordinario per la Tac e la Risonanza magnetica che mira a tagliare le lunghe liste di alcune prestazioni che, soprattutto a causa della pandemia, si sono accumulate. Il piano di riduzione delle liste di attesa coinvolge anche il Pta di Mesagne la cui Tac sarà affidata alla Radiodiagnostica del Perrino, diretta da Eluisa Muscogiuri, in accordo col direttore del Dipartimento OncoEmatologico Radioterapico Radiodiagnostico, Maurizio Portaluri, e con il direttore del Distretto sociosanitario di Mesagne, Michele Morgillo.

I professionisti dell'ospedale di Brindisi hanno dato disponibilità a lavorare anche su Mesagne. Questa ulteriore soluzione contribuirà a raggiungere prima gli obiettivi stabiliti. Nei giorni feriali, al Perrino, le macchine saranno in funzione dalle 20 alle 23; di sabato saranno effettuati esami dalle 14 alle 20; la domenica, infine, dalle 8 alle 20. A breve, a Brindisi come a Mesagne, saranno attivati turni aggiuntivi di Ecografia e Radiologia. Il programma di recupero prevede una massiccia attività di recall degli assistiti, mirante ad anticipare gli appuntamenti già fissati, nel rispetto delle liste di attesa e delle relative classi di priorità.