Covid e tumore al seno, l'Andos organizza convegno on line

BRINDISI - Cosa significa avere una diagnosi di tumore al seno durante una pandemia? Le cure e i trattamenti previsti dai protocolli sono comunque garantiti con le strutture sanitarie in stress da emergenza pandemica? Cosa ci aspettiamo dal vaccino anti-Covid? La breast unit dell’ospedale Perrino di Brindisi ha registrato negli ultimi anni un incremento di casi trattati costante nel tempo diventando un punto di riferimento per il trattamento del tumore al seno per tutte le donne che risiedono, non solo nella provincia di Brindisi, ma anche per le province limitrofe, ma qual è la situazione dopo l’emergenza Covid? Queste sono solo alcune delle domande a cui l’associazione Andos comitato di Brindisi, con la presidente Mirella Tondo, cercheranno di dare una risposta in evento web in diretta che si terrà il prossimo 4 marzo 2021 alle ore 17.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook “Andos Brindisi” ed interverranno i medici specialisti della Breast Unit dell’ospedale Perrino di Brindisi, dottori Burlizzi, Cinieri, Galiano e Capodieci , i dirigenti Asl di Br, Pasqualone e Gigliobiano, la presidente Andos Brindisi Mirella Tondo e la psiconcologa Francesca Giannone. Durante la conferenza online si confronteranno sulla situazione attuale e tratteranno questi temi, rispondendo anche a domande che il pubblico in diretta potrà sottoporre alla loro attenzione. Quel è l’esigenza? Il Covid ha cambiato radicalmente la nostra vita e le nostre abitudini ma il perdurare dell’emergenza ci impone di adattare i nostri comportamenti ad una nuova realtà per tutelare salute fisica e mentale.

La prevenzione e il trattamento del tumore al seno devono ritornare ad essere posti in primo piano e la sanità ha il compito di garantire la giusta prevenzione, la tempestività degli interventi chirurgici e lo svolgimento regolare delle terapie. Inoltre non è da sottovalutare il riflesso psicologico che ha provocato l’emergenza pandemica. Solitudine, stati d’ansia, disagio e rabbia, soprattutto in soggetti resi vulnerabili dalla malattia, sono malesseri sociali molto diffusi da cui partire per rinascere e ritrovare un nuovo equilibrio. L’Andos, associazione nazionale donne operate al seno, comitato di Brindisi, dal 2013 è presente accanto alle donne per promuovere la prevenzione e accompagnare e sostenere le donne che affrontano la malattia. Adesso, in questo particolare momento storico, organizza, quindi, un convegno in cui tutti i

soggetti interessati nella cura e prevenzione del tumore al seno possono intervenire e confrontarsi. La conferenza online sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina Andos Brindisi il 4 marzo 2021 ore 17.