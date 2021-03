Cavo elettrico si stacca nelle campagne: sei animali folgorati

CAROVIGNO – Travolti in pieno da un cavo Enel staccatosi da un palo, non hanno avuto scampo. Sei capi di bestiame (due montoni, un caprone, una capra e due pecore) sono morti folgorati in contrada Carmine, nelle campagne di Carovigno. Le carcasse sono state scoperte nella giornata odierna (enerdì 5 marzo) dal proprietario del terreno, mentre era in giro alla ricerca degli animali.

Lo stesso ha contattato gli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante Lorenzo Renna, che immediatamente, una volta giunti sul posto, hanno delimitato l’area. La centrale operativa Enel, informata dalla stessa Polizia Locale, ha inviato sul sito una squadra di tecnici. Questi hanno provveduto a disalimentare la linea elettrica aerea nuda, mettendo la zona in sicurezza. Intervenuto inoltre il medico veterinario dell'Asl Brindisi.

