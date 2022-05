Anno scolastico 2022/23: in Puglia si comincia il 14 settembre

Per terminare il 10 giugno 2023, tranne che per le scuole dell'infanzia che concluderanno, invece, le lezioni il 30 giugno 2023. Approvato anche lo scorrimento delle graduatorie definitive di "Riparti: assegni di ricerca per ripartire con le imprese"