La Green Link cerca operatori ecologici per Carovigno e Monopoli

La Green Link società benefit, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana anche nei comuni di Carovigno (in provincia di Brindisi) e Monopoli (provincia di Bari nell’ambito dell’Aro 8), ricerca alcune figure professionali proprio per i cantieri dei due comuni a partire dal prossimo 1 giugno. In particolare, attraverso la Tempor SpA agenzia per il lavoro, la Green Link cerca 4 nuovi operatori da utilizzare part-time a tempo determinato: 2 operai ecologici con conduzione di mezzi (uno per ciascuna delle due città indicate); 2 operatori ecologici (uno per ciascuna delle due città indicate).

Operaio ecologico con conduzione mezzi

Il/la candidata/o si occuperà di svolgere le attività relative ai servizi di gestione dei rifiuti e guida dei mezzi: raccolta rifiuti (indifferenziato, ingombranti e 'porta a porta'), svuotamento cassonetti, lavaggio e disinfezione periodica contenitori e lavaggio strade.

Operaio ecologico

Il/la candidata/o si occuperà di svolgere le attività relative ai servizi di gestione dei rifiuti: raccolta rifiuti (indifferenziato, ingombranti e 'porta a porta'),svuotamento cassonetti, lavaggio e disinfezione periodica contenitori e lavaggio strade.

I candidati di entrambi i sessi sono invitati ad inviare la loro candidatura Tempor SpA agenzia per il lavoro, filiale di Bari.

Requisiti

Tutti i dettagli ed i requisiti minimi richiesti è possibile consultarli sulle pagine seguenti:

https://careers.tempor.it/job/view-job.php?id=16903&source=

https://careers.tempor.it/job/view-job.php?id=16907

https://careers.tempor.it/job/view-job.php?id=16904

https://careers.tempor.it/job/view-job.php?id=16906