Francavilla Fontana: eletta la nuova guida dei “Pappamusci”

FRANCAVILLA FONTANA - Antonio Turrisi è il nuovo priore della Confraternita del Carmine. Succede a Carmine Della Corte che ha guidato i confratelli per otto anni. Vice priore Agostino Cavallo e consigliere Damiano di Coste.

In Francavilla Fontana, fin dal 1500, vi erano diverse confraternite e, con la venuta dei frati Carmelitani, si costituì la confraternita del Carmine. Data ufficiale di fondazione di questa Confraternita è ritenuta quella dell’11 luglio 1677, come si legge in un verbale custodito nell’archivio.

La confraternita del Carmine da secoli organizza il pellegrinaggio del Giovedì Santo e del Venerdi Santo dei cosiddetti "Pappamusci". I confratelli indossano camice bianco, mozzetta giallo paglierino, scapolare e cordone marroni. Un tempo a questa congrega aderivano prevalentemente i contadini.