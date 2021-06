Api in albero del cimitero: intervento con schiuma poliuretanica

BRINDISI – Si è fatto ricorso alla schiuma poliuretanica per chiudere la cavità di un albero in cui aveva trovato alloggio uno sciame di api. L’intervento è stato effettuato ieri (sabato 19 giugno) presso il cimitero comunale di Brindisi. L’arbusto si trovava nei pressi dell’ingresso secondario cui si accede da via Provinciale per Lecce. La Polizia Locale di Brindisi, messa al corrente stamattina (domenica 20 giugno), ha chiesto l’intervento di un veterinario dell’Asl Brindisi, che ha confermato la presenza delle api. A quel punto è stata attivata la ditta Ecotecnica per il reperimento di un apicoltore.