La Chiesa del Cristo sarà restaurata: affidati i lavori per 77mila euro

BRINDISI – La chiesa del Cristo sarà restaurata. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Imer Service Srl di Martina Franca (Taranto), aggiudicataria del bando di gara del Comune di Brindisi. La società ha ottenuto l’appalto per un importo pari a poco più di 77mila euro, con un ribasso del 18,59 percento sull’importo a base d’asta, oltre 20.085 oneri della sicurezza.La stessa azienda si è aggiudicata anche i lavori di messa in sicurezza del portale principale e di una porzione delle mura perimetrali dello stadio Fanuzzi.

Il recupero dell’edificio religioso risalente al XIII secolo rientra nel piano complessivo di rigenerazione della zona del centro compresa fra via Nazario Sauro e la vecchia sede dell’istituto Marcone, dove sorgerà la cittadella universitaria. I progetti predentati dall’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Rossi hanno ottenuto un finanziamento complessivo pari a circa 15 milioni di euro, tramite fondi del Pnrr.

Sono già stati assegnati da tempo gli appaltati per i lavori di realizzazione della mensa universitaria e degli esercizi commerciali nell’ex succursale dell’istituto Marconi e per il restauro del giardino dell’ex parco della Rimembranza. I due interventi sono tasselli di un mosaico che si completerà con il recupero dell’edificio principale dell’ex Marconi e dell’ex sede dell’agenzia delle entrate in via Nazario Sauro, nell’ambito del progetto finanziato con i fondi del Pnrr.

Ospiterà cinquanta alloggi per studenti universitari l'ex Cassa Mutua degli artigiani. Il vecchio edificio, in stato di abbandono da anni, si trova fra via Nazario Sauro e via Federico II di Svevia. Lo scorso giugno, l'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo ha informato circa una nuova iniezione di risorse per il completamento dei lavori di riqualificazione.

