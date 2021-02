Ospedale di San Pietro Vernotico: appaltati i lavori di ristrutturazione

SAN PIETRO VERNOTICO - Nel giro di qualche settimana cominceranno i lavori di ristrutturazione dell’ospedale “Melli” di San Pietro Vernotico. L’Asl Brindisi ha affidato i lavori all’impresa Perrotta Group srl – De.Pa. Impianti srl di Martano (Lecce), che si è aggiudicata il bando di gara presentando l’offerta più vantaggiosa. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 9,2 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati. “Questo importante intervento – afferma Amati - comprende lavori di ‘adeguamento a norma, rinnovo, acquisto di tecnologia sanitaria per la rete delle dipendenze patologiche e riconversione’. La spesa derivante dall’esecuzione delle attività previste nel progetto, complessivamente pari a 9.200.000,00 euro ed è finanziata con risorse derivanti dal Por Puglia 2014/2020 (Obiettivo Tematico IX, Azione 9.12)”.

Il quadro economico dell’intervento prevede: totale lavori da appaltare 4.931.923,76 euro (tra lavori edili ed impiantistici 4.815.133,76 euro e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 116.790, euro; per somme a disposizione per la S.A. E poi: rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, 40.000 euro; imprevisti, 493.192,37 euro; spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 600.000 euro: spese tecniche relative alla verifica di vulnerabilità sismica, 100.000 euro; incentivo di cui all’art. 113, c. 2 del Dlgs 50/16, 146.100 euro.

E ancora: spese per attività tecnico-amministrative art. 26 del Dlgs 50/16 40.000, euro: spese per pubblicità, 10.000 euro; collaudi, 58.200 euro; Iva su lavori, imprevisti (10%) 542.511,61 euro; spese Cnpaia su C1, C4, C5, C9 , 31.928 euro; altra Iva su punti precedenti, 182.628,16 euro; contributo Anac, 800 euro; economie di gara, 2.022.716,09 euro; totale somme a disposizione, 4.268.076,24 euri; importo totale progetto, 9.200.000 euri. “Ringrazio – conclude - il dg dell’Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone e tutta l’area gestione tecnica per il lavoro svolto per raggiungere questo traguardo nel territorio provinciale per garantire maggiori possibilità di cura in una struttura all’avanguardia”.