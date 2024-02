Appalto opere Acquedotto Pugliese, Feneal Uil: "Per i lavoratori orari massacranti"

BRINDISI - Lavoratori soggetti a turni massacranti, spesso sette giorni su sette, senza alcun riposo. Questa è la denuncia pubblica dalla Feneal Uil di Brindisi in relazione a dei lavori appaltati dall'ambito 14 dell’Aquedotto Pugliese. Una condizione che - a detta della sigla sindacale - non rispetterebbe le normative sulla sicurezza ed al rispetto dei contratti.

Nello specifico, si parla di lavoratori impegnati sulle manutenzioni delle reti idriche e con appalti aggiuntivi e ripristini di interi tronchi fognari in Corso Umberto ed in altre zone.

"La reperibilità dei dipendenti - scrive in una nota Feneal Uil - mai concordata con le organizzazioni sindacali di categoria provinciali, pur in presenza di molteplici nostre richieste d’incontro, viene utilizzata a danno dei dipendenti in continuità settimanale senza, a nostro avviso, il rispetto dei requisiti e parametri contrattuali e sulla sicurezza".

"L’Aqp non è un semplice spettatore di questa vicenda - prosegue Feneal Uil - come previsto dai capitolati dovrebbe vigilare anche sul rispetto delle norme e dei contratti, non solo arrivare quando il danno a carico dei lavoratori è ormai compiuto o solo per verificare se l’opera sia stata svolta nei tempi previsti".

"Vogliamo inoltre denunciare i ritardi che le Amministrazioni, enti di spesa, stanno accumulando nei lavori urgenti da effettuare nell’edilizia scolastica - prosegue il sindacato -. Si assiste in questo campo a lavorazioni già effettuate per i ripristini della copertura e coibentazione dei solai di edifici adibiti a scuole che vedono insistere anche dopo la conclusione dei lavori, fenomani di infiltrazione di acqua nell’edificio scolastico - conclude -, mettendo a rischio lo svolgimento dell’attivitò didattica e spesso, per l’improvvisa caduta di pannelli dai solai, la stessa sicurezza della utenza scolastica".

