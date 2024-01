Appalto servizi cimiteriali e manutenzione stradale: il Tar dà ragione al Comune

TORRE SANTA SUSANNA - Il Tar di Lecce ha dichiarato legittimo l’operato del Comune di Torre Santa Susanna in merito all'appalto da oltre due milioni di euro per l'affidamento dei servizi di manutenzione e pulizia immobili, verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzione strade comunali.

A luglio 2023, l’Amministrazione comunale torrese bandì una gara per l’affidamento degli incarichi per un periodo di sei anni, con opzione per ulteriori tre. A seguito delle offerte ricevute e dell’istruttoria svolta, risultò vincitrice la Omnia Service Società Cooperativa ad esclusione della Vivenda Spa.

Quest'ultima - da quanto emerso - sarebbe stata priva dell’iscrizione camerale per i servizi cimiteriali richiesta dal disciplinare di gara, ma ha deciso di impugnare al Tar di Lecce il provvedimento di esclusione, chiedendo l’aggiudicazione del bando.

Il Tar con il presidente Mangia ed il relatore Dello Preite, però, ha respinto il ricorso accogliendo le tesi degli avvocati Paolo Gaballo (difensore della società aggiudicataria Omnia Service) e Giuseppe Misserini (difensore del Comune di Torre Santa Susanna).

In particolare, nella sentenza si legge che il Tar ha “ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità e tardività dei motivi di censura proposti da parte resistente, giacché la ricorrente non ha impugnato la clausola escludente di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione; né l’Amministrazione avrebbe potuto discostarsi dal chiaro tenore letterale della disposizione, profilandosi altrimenti una non consentita disapplicazione del disciplinare, in violazione dei principi di vincolatività delle previsioni della lex specialis di gara e di par condicio tra i concorrenti partecipanti alla procedura concorsuale; mentre, nella specie, il bando di gara non risulta impugnato unitamente al provvedimento che ne ha fatto applicazione”.

Il Tar ha anche condannato la società Vivenda Spa a pagare le spese di lite in favore sia della Omnia Service che del Comune di Torre Santa Susanna.

