Integrazione scolastica, una mamma: "Si riattivino i laboratori estivi all'aperto"

Emanuela Manderino, madre di un bambino disabile, rivolge un appello al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, riguardo all’attivazione dei laboratori estivi per ragazzi diversamente abili, nell'ambito del servizio di integrazione scolastica. Lo fa attraverso una lettera che esprime lo stato d’animo anche di altre famiglie che affrontano la stessa situazione.

“Caro sindaco – si legge nella lettera - è finita da pochi giorni la scuola e molti di noi sono seriamente preoccupati perché non sanno come gestire e a chi affidare i propri figli. Lo scorso anno, gli unici laboratori che il Comune ci ha offerto sono stati ''laboratori'' (se così vogliamo definirli) svolti tra quattro mura e gestiti da persone che purtroppo, con tutto il rispetto, hanno le competenze professionali in altri ambiti, ma non nel campo della disabilità, il quale richiede conoscenze teoriche specifiche e, soprattutto, grande esperienza con i soggetti disabili. Continuiamo a chiederci chi e con quale criterio abbia consentito che venissero realizzati simili laboratori. Siamo stanchi di non essere affiancati e sostenuti dall'amministrazione comunale”.

Nella lettera viene elogiato il lavoro svolto negli anni passati dalla cooperativa Socio culturale: “in particolare l'avvocato Nocco e la dottoressa Galiano, i quali sono stati gli unici, in tutti questi anni, a realizzare qualcosa di bello e di importante per i nostri figli”.

E sulla scorta di tali esperienze, appunto, si chiede l'organizzazione di iniziative all’aperto, come si era fatto in passato. “Purtroppo lo scorso anno siamo stati costretti, per necessità lavorative o per consentire agli altri nostri figli di poter avere una vita normale – scrive ancora la madre - a far frequentare quei laboratori. Ma ci creda: il nostro cuore era a pezzi quando li lasciavamo in quelle quattro mura e quando loro ci chiedevano di portarli in piscina come l'anno precedente. La ringraziamo per l'ascolto e ci scusiamo per lo sfogo, ma nessuno può comprendere la nostra disperazione e siamo stanchi di subire questo genere di trattamento”.