Apprendimento e inclusione, lo Sportello di consulenza tiflodidattica e audiolesi

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, in collaborazione con Socioculturale, avvierà, dal mese di marzo 2023, lo Sportello di consulenza tiflodidattica e audiolesi, a cura di Stefania Pagliara e Stefania Guadalupi, educatrici e assistenti alla comunicazione. Lo Sportello, destinato a docenti di sostegno e docenti curriculari degli istituti scolastici beneficiari del Servizio di integrazione scolastica disabili della Provincia di Brindisi e alle famiglie, mira ad offrire supporto nel miglioramento dei processi di apprendimento e consulenza per l’orientamento e l’inclusione degli alunni con disabilità sensoriale. L’accesso è gratuito e può essere richiesto all’indirizzo email brindisi@socioculturale.it, e/o contattando la Elena Galiano, assistente sociale referente del segretariato sociale, al recapito telefonico 0831/565.464, ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10.00 alle 13.00. Lo sportello sarà attivo, prevalentemente, nella giornata del mercoledì, dalle 16.00 alle 18.00, presso l’ufficio del segretariato sociale della Provincia di Brindisi, alla via S. De Leo 3 a Brindisi.