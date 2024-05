Sanitaservice, assunzioni e aumento ore: apprezzamento della Fials

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Fials Brindisi

La Fials Brindisi esprime apprezzamento per l'impegno dimostrato dalla Sanitaservice Asl Brindisi nell'attuare misure volte all'assunzione e all'aumento delle ore del personale. L'incontro, tenutosi oggi presso gli uffici amministrativi della Sanitaservice - Di Summa, è stato convocato per discutere l'attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale N.523 del 22.04.2024, e ha rappresentato un importante passo avanti verso il miglioramento delle condizioni lavorative del personale sanitario. Durante la riunione, è stata presentata la proposta della Sanitaservice che tiene conto delle necessità di stabilizzazione delle unità che hanno lavorato durante l'emergenza Covid19 e dell'esigenza di aumentare le ore contrattuali del personale attualmente in regime part-time. La proposta prevede diverse misure, tra cui la trasformazione delle somme liquidate per lo straordinario erogato nel 2023 in ore, che saranno ripartite tra gli attuali dipendenti dei servizi di Ausiliariato-Logistica Ospedaliera e Set118 attualmente in regime part-time. Inoltre, la capacità assunzionale prevista sarà impiegata per assumere tutti gli ex dipendenti che hanno prestato servizio nei Hub vaccinali durante il periodo del Covid19.

Le principali misure proposte includono: aumento delle ore contrattuali: Si prevede un incremento delle ore da 30 a 32 per il personale del servizio Set 118 e da 18 a 24 per il personale del servizio di ausiliariato e logistica ospedaliera; assunzioni con contratto part-time: Si propone l'assunzione con contratto part-time a 18 ore mediante un avviso Pubblico, con criteri di premialità per il personale che ha prestato servizio nei Hub vaccinali durante il periodo del Covid19.

La procedura di selezione prevederà un punteggio premiante per i partecipanti disoccupati e un ulteriore punteggio per ogni mese di servizio svolto presso la Sanitaservice negli ultimi 3 anni. Saranno esclusi coloro che hanno precedenti penali come previsto dalla normativa. Non solo. Per garantire le ferie estive e per esigenze legate all'evento del G7, verranno assunti temporaneamente autisti-soccorritori e soccorritori per il periodo estivo, selezionati dalla graduatoria attualmente in vigore.

La Fials Brindisi accoglie con favore queste iniziative e apprezza lo sforzo fatto dalla Sanitaservice per garantire la stabilità lavorativa e migliorare le condizioni di impiego del personale sanitario, sottolineando l'importanza di coinvolgere il Socio Unico e la Regione Puglia per portare tutto il personale dei servizi Set118 e Ausiliariato-Logistica Ospedaliera a tempo pieno il prima possibile.

La Fials continuerà a seguire da vicino l'attuazione di queste misure e a lavorare per garantire che tutti i lavoratori del settore sanitario possano beneficiare di condizioni di lavoro dignitose e adeguate.

