"Un miglio al giorno" contro la sedentarietà: a San Pietro approda “Muovinsieme"

SAN PIETRO VERNOTICO – Approda anche a San Pietro Vernotico il progetto della Asl di Brindisi “Muovi insieme - scuola e comunità in movimento” finalizzato alla promozione dell’attività motoria, al contrasto alla sedentarieta? e alla promozione del benessere a scuola.

Circa 130 alunni delle terze e quarte classi delle scuole primarie De Simone e De Gasperi dell’Ic Ruggero De Simone, diretto dalla dottoressa Loreta Chirizzi, per due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, fino a fine maggio, percorreranno “un miglio al giorno” (1609 metri). Sono previste camminate nei quartieri dei due plessi secondo un percorso segnalato da appositi cartelli.

Il progetto, fortemente voluto dalla dirigente, coordinato dalla professoressa Luciana Cascione, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Comando della Polizia locale e amministrazione comunale. Nel dettaglio gli obiettivi sono: “contrastare la sedentarieta?, con la metodica di “un miglio al giorno”, aumentando le opportunita? di svolgere movimento all’aria aperta come parte integrante della giornata a scuola e stimolando la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita attivo e salutare”

“Combinare l’attivita? fisica con la didattica outdoor; migliorare le relazioni interpersonali (clima di classe, dinamiche di inclusione). Attivare collaborazioni e alleanze tra Sanita? e altri Settori - Istruzione, Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Associazioni del territorio”.

Come ha precisato il dottor Pasquale Pedote, responsabile Unita operativa epidemiologica Asl Brindisi, in una precedente intervista: “I dati epidemiologici ci dicono che le regioni meridionali, specialmente nella nostra regione, ha specialmente nella fascia scolastica della scuola primaria, un eccesso di bambini sedentari. Circa il 30 per cento dei bambini non effettua alcuna attività fisica strutturata. Circa il 65 per cento dei bambini spesso e volentieri va a scuola con un mezzo pubblico, accompagnato dai genitori in macchina. Inoltre la maggior parte dei bambini passa tanto tempo davanti computer, tablet, videogiochi. Questo dato è maggiore nelle femminucce rispetto ai maschietti”.