Assunzione personale Ata: "Chi ha lavorato in emergenza Covid sarà privilegiato"

BRINDISI - I collaboratori scolastici che hanno prestato servizio nel periodo dell’emergenza Covid saranno privilegiati nelle assunzioni. Il consiglio regionale ha dato il via libera all’unanimità a una mozione sull’assunzione di personale in graduatoria, i cui primi firmatari sono i consiglieri Metallo e Pagliaro.

La seduta si è svolta nella giornata di oggi (martedì 15 novembre)

L'Aula ha votato all'unanimità dei 38 presenti, la prima mozione che " impegna la Giunta Regionale della Puglia: 1) ad attivarsi presso il Governo centrale, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinchè vengano privilegiati nella assunzioni di personale gli Ata già in graduatoria, che hanno maturato esperienza svolgendo tale ruolo nel difficile periodo dell'emergenza Covid; 2) ad adottare misure strutturali in merito all'ampliamento e alla tutela del personale Ata, con coluzioni non limitate al solo anno scolastico corrente, atte a migliorare la loro posizione lavorativa".