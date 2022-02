Deposito di Gpl Ipem: approvato il piano di Emergenza estrema

BRINDISI - Conclusasi la consultazione pubblica, è stato approvato dal prefetto di Brindisi il nuovo Piano di emergenza esterna (Pee) relativo al deposito di gas Gpl della Ipem srl ed agli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante (ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015) siti nel polo petrolchimico di Brindisi (Versalis S.p.A. – Chemgas srl – Basell Poliolefine Italia srl), area industriale di particolare rilievo. Il piano, comprensivo delle relative cartografie, ed il relativo decreto di approvazione sono disponibili al pubblico sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione “Protezione Civile” (clicca qui).

Il Piano di Emergenza Esterna, come noto, definisce le misure per gestire un'eventuale emergenza esterna ai citati siti industriali e contenere al massimo le conseguenze di un potenziale evento calamitoso sulla popolazione, nonché coordinare le attività di soccorso.

Il documento approvato, in particolare, contiene le seguenti informazioni: la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione; la natura dei rischi; le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; le autorità pubbliche coinvolte e l’attribuzione dei rispettivi compiti; le azioni concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.