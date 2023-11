Giardino ex parco Rimembranza: via libera al progetto di restauro

BRINDISI – Il consiglio comunale di Brindisi avvia l’iter per il restauro del giardino dell’ex parco della Rimembranza. Con i voti sia della maggioranza che dell’opposizione (22 favorevoli e due astenuti) è stato approvato stamattina (venerdì 3 novembre) il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento, finanziato tramite fondi del Pnrr ottenuti dalla precedente amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Rossi. L’opera avrà un costo pari a circa 1,1 milioni di euro. Si tratta di un tassello di un ampio progetto di rigenerazione della zona del centro storico compresa fra l’arco di Porta Lecce e il vecchio istituto Marconi, grazie a uno stanziamento totale di 14,8 milioni di euro, sempre tramite il Pnrr.

Come spiegato dal sindaco Marchionna nell’illustrazione della delibera, il consiglio comunale successivamente dovrà approvare la delibera di acquisizione delle aree al centro del progetto e infine il progetto definitivo.

Al netto delle astensioni dei consiglieri Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina) e Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento), si è registrata piena convergenza fra centrodestra e centrosinistra. Alessio Carbonella (Partito Democratico) ha ricordato che il progetto nasce con la giunta presieduta da Riccardo Rossi, quando “il Pnrr ancora non esisteva”. “Fu candidato – aggiunge – al programma innovativo nazionale pe la qualità dell’abitare”. Il vasto intervento di rigenerazione urbana include anche la ristrutturazione dell’edificio che ospita la sede della croce Rossa, la realizzazione di una mensa per studenti universitari in via Maglie e la trasformazione in studentato del vecchio istituto Marconi. “Auspichiamo - afferma ancora Carbonella – che il cronoprogramma sia rispettato al millesimo e in caso di criticità spero che il consiglio comunale possa essere edotto per intervenire”.

Analogo auspicio viene espresso anche dal capogruppo del Pd, Francesco Cannalire. “Siamo convinti - afferma - che questo tipo di investimenti dia anche quell’effetto a catena positivo. La visione vincente della scorsa amministrazione ha anche garantito l’intervento di un’altra agenzia regionale (l’Edisu, ndr), per l’investimento di ulteriori risorse nel recupero dell’ex Cassa Mutua: struttura abbandonata e occupata abusivamente per anni”.

Mozioni e proposte ritirate

La seduta si era aperta con un minuto di silenzio in segno di ripudio di tutte le guerre e di commemorazione di Enrico D’Onofrio, già consigliere politico di Fratelli d’Italia, deceduto nei giorni scorsi. Poi sono stati ritirati tre ordini del giorno presentati dalla maggioranza.

Ossia: la mozione di Ercole Saponaro (Lega) a sostegno dell’istituzione di un’Autorità portuale autonoma per la città di Brindisi; la nomina del garante della persona diversamente abile; un intervento di ristrutturazione, recupero, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche presso una palazzina di Arca Nord Salento in via Michelangelo Bonarroti, al rione Paradiso.

Tutti e tre i documenti saranno riproposti in occasione della prossima seduta del consiglio comunale, previa discussione presso le commissioni competenti. Per quanto riguarda la mozione sul porto e la nomina del garante vi è la volontà di trovare la più ampia convergenza possibile fra maggioranza e opposizione. Discorso analogo vale anche per la delibera sulla palazzina di Arca Nord, che è approdata nell’aula Caiati senza un opportuno approfondimento in commissione.

A tal proposito i consiglieri Michelangelo Greco (Movimento regione Salento), Diego Rachiero (lista civica “Fusco sindaco) e Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina) hanno manifestato il loro disappunto per l’approdo in assise di proposte che non erano state vagliate nelle commissioni.

