Storia e archeologia tra i due mari, arriva Dauni story

ArcheoLive porta in tour Dauni Story. Dal museo archeologico Herma di Ordona, la storia dei Dauni intraprende un viaggio lungo tutta la Puglia: Museo Castromediano di Lecce, Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, Museo Nazionale Archeologico Marta di Taranto e la Community Library della Regione Puglia dell’Istituto Comprensivo "Foscolo Lomanto" di Canosa di Puglia.

La Regione Puglia, nell’ambito della valorizzazione dei musei e delle attività connesse per la conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio pugliese, si pone l’obiettivo generale di coinvolgere un pubblico ilpiù ampio possibile per avvicinarlo all’uso consapevole, alla fruizione e alla conoscenza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura, con specifico riferimento ai Musei, attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative dedicati.

Da un’idea di Mira e Piccola Compagnia Impertinente, realtà associative specializzate nel settore culturale, Dauni Story, nato con il progetto “Viaggio con la Storia” finanziato con il bando “Custodiamo la Cultura in Puglia” del Teatro Pubblico Pugliese, vuole congiungere le istituzioni culturali della Regione Puglia, con l’ambizione di creare una solida sinergia sui territori, capace di offrire, ad un particolare target di fruitori, ovvero i bambini e i ragazzi dai 7 agli 11 anni e alle rispettive famiglie, l’occasione di poter conoscere in modo attivo e partecipato, il patrimonio culturale. Dauni Story diventa, dunque, un percorso culturale regionale con attività per le scuole e per le famiglie alla scoperta della storia e dell’archeologia.

I bambini vivranno non solo esperienze laboratoriali di archeologia con esperte archeologhe, ma saranno calati in un momento interattivo in “real time”, in cui potranno interagire con i personaggi dauni, dal guerriero, al re e alla principessa.

La vera innovazione è lì, nella capacità di aggregazione e di connessione tra musei, territori e attori che operano nell’ambito culturale. È una retevissuta come sistema di relazioni da attivare nello svolgimento del quotidiano museale, didattico ed artistico, in grado di intrecciare non solo saperi e modalità di comunicazione diverse ma anche territori ed ambienti con bambini e ragazzi.

“I laboratori dedicati ai ragazzi sono il segno tangibile di quello che è oggi un Museo – dice la direttrice del Museo archeologico n azionale di Taranto, Eva Degl’Innocenti – Cioè un luogo in cui creare consapevolezza dei luoghi in cui si abita, e quindi delle nostre radici, un attivatore di cittadinanza attiva. Ecco perché la sala V del MArTA è una di quelle più rappresentative dei processi evolutivi delle civiltà, tra cui quella dei Dauni, così importante per la storia della Puglia antica”. Eva Degli Innocenti – direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto - MArTa

“Un format inedito e innovativo dove i bambini diventano gli attori principali e ripercorrono le tappe della storia della Puglia, attraversando la Daunia verso i Iapigi e i Messapi. Fondamentale la rete dei musei coinvolti che in sinergia divengono palcoscenico e favoriscono, con le loro testimonianze archeologiche l’apprendimento, al tempo stesso in modo ludico e creativo.

Arch. Emilia Mannozzi |Direttore Polo BiblioMuseale di Brindisi: “Una possibilità unica data agli alunni del nostro Istituto, quello di rivivere la storia attraverso il teatro, diventare attori inconsapevoli di un periodo storico, quello daunio, è per questi alunni un’esperienza irripetibile. Il palcoscenico ospitante è una “Biblioteca di Comunità” realizzata in una zona periferica del nostro comune, attraverso interventi di riqualificazione di centri culturali”- Nadia Landolfi – dirigente scolastico istituto comprensivo "Foscolo Lomanto" Canosa di Puglia

ArcheoLive è promosso da Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali, d’intesa con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, i Dipartimenti di Studi Umanistici delle Università di Bari e Foggia, le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di BAT e Foggia, Brindisi e Lecce, Città Metropolitana di Bari, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo e Taranto, il Polo Museale della Puglia-Direzione regionale Musei .

Calendario

“Dauni Story” in tour con Archeolive

- 1 ottobre > Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi dalle 17.00 alle 19.00

- 2 ottobre > Museo Castromediano di Lecce dalle 16.30 alle 18.30

- 3 ottobre > Museo Nazionale Archeologico Marta di Taranto dalle 17.30 alle 19.30

- 21 ottobre > Community library della Regione Puglia c/o Istituto Comprensivo "Foscolo Lomanto" di Canosa di Puglia dalle 10.00 alle 13.00

Info: https://www.facebook.com/ARCHEOLIVE