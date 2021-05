Mesagne, appuntamento con la donazione del sangue

MESAGNE- “Dare colore alla vita con una pennellata di altruismo” è il motto per la giornata della donazione di Fidas Mesagne e Admo Puglia programmata per domenica 16 maggio, dalle 8 alle 12 presso il centro di raccolta dell’ospedale “De Lellis” di Mesagne.

Ci vuole poco, veramente molto poco, per essere altruisti, basta acquisire la capacità di non sprecare la parte migliore di noi stessi, dei nostri sentimenti, adoperandoci a dare aiuto, in modo disinteressato, a chi ne ha bisogno. Sofocle diceva che “l’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” ed ognuno di noi, con piccole azioni, può fare grandi cose, come donare il sangue o il midollo osseo, gesti spontanei e generosi, ma determinanti per la vita altrui.

Atti di solidarietà concreta che danno colore anche alla nostra vita, perché rispondono ad un bisogno intrinseco di sentirci persone migliori, consapevoli di appartenere alla stessa società, dove devi vivere per il prossimo, se vuoi vivere per te. Dona e/o tipizzati per diventare donatore di midollo osseo, pensando che stai facendo la cosa giusta che può fare la differenza per qualcuno. Ti sembra poco?