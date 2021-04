Mesagne, appuntamento con la donazione sangue e midollo

MESAGNE- Seconda giornata di donazione del mese di aprile di Fidas Mesagne. Si dona domenica 25 dalle 8 alle 12 presso il Centro di raccolta fisso dell’ospedale di Mesagne, rimanendo fedeli alle parole del Papa che chiede di non sprecare i giorni difficili che stiamo vivendo ed esorta a compiere azioni concrete di amore e solidarietà, spendendosi per gli altri con gesti che per qualcuno sono importanti e spesso decisivi per avere salva la vita.

Ed è proprio questo lo scopo che accomuna i volontari di Fidas Mesagne (ass. donatori sangue) e di Admo Puglia (ass. donatori midollo osseo). Domenica 25 aprile si può donare un po’ del proprio sangue e salvare la vita fino a tre persone e/o diventare potenziale donatore di midollo osseo. L’appello è rivolto a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, un peso non inferiore a 50 kg e gode ovviamente di buona salute, con un semplice prelievo di sangue ci si può tipizzare e diventare “il tipo giusto”, l’unico compatibile su 100.000 per un malato di leucemia o altre gravi malattie del sangue che necessita di trapianto del midollo osseo. Sono tante le persone che, quotidianamente, hanno bisogno delle donazioni e per questo non si può venire meno all’impegno di dare speranza di vita. Non si deve indugiare e, soprattutto, non si deve dimenticare mai che “gli altri” sono tutti.