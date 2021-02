Mesagne, appuntamento con Fidas per domenica 14

MESAGNE- “L’amore è… donare il sangue”, Fidas celebra la giornata di San Valentino con un nuovo appuntamento per la donazione dalle 8 alle 12 presso il centro raccolta dell’ospedale “De Lellis” di Mesagne.

Il giorno di San Valentino è la festa degli Innamorati, ma è, innanzitutto, la festa dell’amore, sentimento universale che Fidas invita a festeggiare in maniera non convenzionale. Per quest’anno non solo fiori o cioccolatini, ma anche un gesto d’amore gratuito grandissimo: una donazione di sangue, magari in coppia. Sarebbe una bella e grande cosa se gli “innamorati”, siano essi marito e moglie, fidanzati, ma anche genitore e figlio decidessero di compiere un gesto concreto di grande generosità in una giornata simbolica all’insegna dell’amore e della reciprocità.

I donatori potrebbero trasformare un giorno di festa personale nella possibilità concreta di estendere il proprio amore anche a chi sta attraversando un momento di sofferenza o a chi ha bisogno costante di sangue per la propria sopravvivenza. Si ricorda sempre che donare può salvare la vita, quella di altri, ma anche la propria, poiché, con un semplice prelievo di sangue, si dà la possibilità di controllare il proprio stato di salute. E allora, amate e amatevi di più e andate a donare.