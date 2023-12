"Tutti insieme possiamo fare la differenza": appuntamento con la pulizia della spiaggia

BRINDISI - L'associazione "Puliamo il mare di Brindisi" in collaborazione con "Sea Shepherd Archeoplastica" e i "Pirates of Apulia", organizza per sabato 30 dicembre prossimo dalle 9 alle 19 una pulizia dell'arenile presso l'ex Lido Poste.

"Amare l'ambiente e rispettarlo non significa semplicemente prendersene cura, ma anche sensibilizzare gli altri a farlo. Non smetteremo mai di dire quanto sia importante il contributo che tutti noi possiamo dare. Ed è per questo che, sabato 30 dicembre prossimo con la collaborazione di Sea Shepherd Archeoplastica e i Pirates of Apulia, saluteremo il vecchio anno con una raccolta rifiuti spiaggiati presso la nostra litoranea, precisamente al vecchio lido poste accanto all'Oktagona. Tutti insieme possiamo fare la differenza. Se ami Brindisi e ami il mare, non puoi mancare, a noi ti devi aggregare e le mani ti devi sporcare".