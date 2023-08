Appuntamento in spiagga con "Il Pesce mangia plastica itinerante"

SAN PIETRO VERNOTICO - Le associazioni “Eterea, l'Albero della Vita” di San Pietro Vernotico e “L'Ambiente che vogliamo Ets” di San Pancrazio Salentino scendono in spiaggia con “Il Pesce mangia plastica itinerante" per sensibilizzare i villeggianti contro l'abbandono dei rifiuti in spiaggia e mare.

Il primo appuntamento insieme volontari dell'Odv “Eterea, l'Albero della Vita" sarà domenica 13 agosto dalle ore 9 alle ore 19.30 presso Campo di Mare marina di San Pietro Vernotico, a sud del lido GoGo. A seguire gli appuntamenti del 18 agosto presso Specchiarica in prossimità della Salina dei Monaci e il 20 agosto a San Pietro Bevagna della marina di Manduria con l'associazione ambientale di San pancrazio Salentino "L'ambiente che vogliamo Ets".

Appuntamenti patrocinati rispettivamente dai comuni di San Pietro Vernotico e Manduria, che nascono dall'esigenza di mantenere viva l'attenzione pubblica su un annoso problema ambientale, come quello dell'inquinamento prodotto dai rifiuti dispersi nell'ambiente nello specifico sulle spiagge e in mare. Un inquinamento tanto subdolo quanto dannoso per tutte le forme di vita, incluse quelle marine, particolarmente colpite dall' ingestione di plastiche e microplastiche che inevitabilmente le portano a delle morti atroci.

Eventi organizzati da associazioni che credono fortemente nella sensibilizzazione come strumento per cambiare un modo di pensare e di agire sbagliato, volto a creare una nuova coscienza ambientale dai bambini sino agli anziani, essendo la natura patrimonio di tutti noi.

In spiaggia ci saranno i volontari con un gazebo, bacheche informative, per chi avesse voglia di saperne di più e naturalmente il pesce mangia plastica. A fine evento tutti i rifiuti che anche i bagnanti vorranno dare in pasto al pesce saranno differenziati e raggruppati per il giusto conferimento. I volontari di Eterea, l’Albero della Vita e L'Ambiente che vogliamo Ets invitano tutti a partecipare.