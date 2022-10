Apulia Film Commission: assemblea dei soci nomina consiglio di amministrazione

Dopo le dimissioni di Simonetta Dellomonaco da presidente risalenti al 30 settembre scorso, in data odierna l’assemblea di Apulia Film Commission ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente è Giuseppe Savino mentre i componenti sono Francesco Murianni e Luciana Cazzolla. Il presidente e i componenti sono dirigenti interni alle Amministrazioni e avranno il compito di assicurare la continuità della gestione ordinaria, revisionare i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, redigere un nuovo testo di Statuto della Fondazione.

Istituita con legge regionale 6/2004, la Fondazione Apulia Film Commission nasce nel 2007 con l’obiettivo di attrarre in Puglia il maggior numero di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali, di sviluppare la filiera industriale dell’audiovisivo, di sviluppare professionalità e competenze diffuse su tutto il territorio regionale, incentivare la nascita e lo sviluppo delle imprese che operano nel settore, promuovere in Italia e all’estero i film realizzati in Puglia e quelli realizzati da autori pugliesi, fare attività di audience development, coordinare l’intero settore regionale e promuovere la cultura cinematografica nel territorio regionale pugliese (fonte: www.apuliafilmcommission).