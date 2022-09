Apulia film commission, la giunta regionale propone lo scioglimento del Cda

BARI - Con delibera approvata oggi (mercoledì 28 settembre 2022) la giunta regionale ha deliberato di partecipare all’assemblea di Apulia Film Commission (in seconda convocazione) che si svolgerà venerdì, durante la quale chiederà lo scioglimento del Consiglio di amministrazione presieduto dall'architetta brindisina Simonetta Dellomonaco. Questo, come si legge nella nota di giunta, dopo aver "preso atto delle criticità rilevate dall’organo di controllo in ordine al funzionamento dell’organo amministrativo e all’assetto organizzativo". La giunta, inoltre, darà mandato anche di commissariare la Fondazione così da revisionare i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell’ente, redigere un nuovo testo dello statuto e assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Da alcune settimane, ormai, all'interno di Apulia film commission è in atto uno scontro tra la Dellomonaco e il direttore generale Antonio Parente che ha portato la presidente, nei giorni scorsi, a depositare una relazione durante le audizioni in II commissione del Consiglio regionale pugliese. Atto trasmesso alla Procura e alla Corte dei Conti. Oggi, a distanza di una settimana, sempre in II commissione del Consiglio regionale, è stato ascoltato il direttore Parente che ha fornito chiarimenti e documenti sulle criticità gestionali sollevate dalla Dellomonaco, ribadendo che "fabbisogni e procedure sono state oggetto di condivisione, discussione, verifica e conseguenti deliberazioni da parte dell’attuale ma anche del precedente Consiglio".

Nella prossima seduta saranno convocati in audizione il segretario generale della presidenza della giunta regionale Roberto Venneri, il direttore del dipartimento cultura Aldo Patruno e Pasquale Orlando dell’autorità di gestione Fesr, per capire se la giunta ha svolto sistematicamente attività di controllo in relazione alla gestione della Fondazione Afc.