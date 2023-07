Arca nord Salento: bonus fiscali e superamento delle barriere architettoniche

BRINDISI - Buone notizie per i residenti con disabilità che vivono nei condomini ex Iacp. L’Agenzia regionale per la casa e l’abitare (Arca) Nord Salento, rende noto che grazie a un cofinanziamento della Regione Puglia, a fine 2022 è riuscita ad affidare i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche per due condomini di proprietà utilizzando il bonus dedicato con scadenza al 31 dicembre 2022. L’Ufficio tecnico, con la conferma avuta nel mese di aprile 2023 da parte del Governo sulla proroga dello sconto in fattura per il bonus dedicato all’ abbattimento delle barriere architettoniche, ha avviato una nuova procedura per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di ulteriori tre nuovi interventi. Il direttore annuncia che con un ulteriore finanziamento regionale, atteso per questo anno, potranno essere affidati i lavori per esaudire tutte le richieste di abbattimento delle barriere architettoniche, pervenute presso Arca.