Arca Nord Salento, contributi per l'affitto: domande fino al 15 maggio

BRINDISI - Gli inquilini delle case popolari dell’Arca Nord Salento (ex Iacp di Brindisi) possono presentare domanda fino al 15 maggio 2021 per ricevere un contributo nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Nel giugno-luglio scorso gli assegnatari che potevano presentare la domanda erano unicamente coloro che potevano dimostrare di avere essere stati licenziati o posti in cassa integrazione a causa del Covid o che, a causa della pandemia, avevano dovuto sospendere o cessare l’attività di lavoro autonomo.

La domanda può essere presentata solo telematicamente, personalmente o tramite i sindacati degli inquilini. Il Sunia (sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari) è a disposizione degli assegnatari degli alloggi Erp per informazioni e assistenza, anche, perchè la platea degli assegnatari si è ampliata. Per tutte le informazioni Sunia Brindisi – c/o Lega Spi Cgil, via Arturo Martini 56 e via Palestro 11; mailto:suniabrindisi@virgilio.it; mobile: 328.3856765 e 339.5721786.