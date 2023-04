Covo di topi nell'ex area di servizio: "Da anni aspettiamo la bonifica del sito"

BRINDISI – L’intervento di bonifica non è ancora stato effettuato e i topi ringraziano. I cittadini residenti in piazza Licini tornano a denunciare lo stato di assoluto degrado in cui versa l’area di servizio dismessa situata fra via Arturo Martini e la complanare di Brindisi, al rione Sant’Elia. Si tratta di un terreno che da tempo versa in stato di totale abbandono, come dimostrato dalle erbacce che lo ricoprono. Già un anno fa i residenti chiesero un intervento di ripristino del decoro urbano, per questioni igienico sanitarie.

“I topi – dichiara Gino Petrachi, residente di piazza Licini – si annidano fra le erbacce, attraversano via Arturo Martini e raggiungono la piazza. Alcuni cittadini si sono ritrovati dei rossi ratti dentro casa. Non ne possiamo più di questa situazione vergognosa, che rappresenta un pericolo anche per tanti bambini. Chi di dovere dovrebbe immediatamente attivarsi per bonificare l’area. Siamo stufi di attendere”.