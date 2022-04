Campionati italiani di cucina: argento per studentessa dell'Alberghiero

Presso la fiera di Rimini, in occasione dei campionati nazionali della cucina italiana, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, grande successo per una delegazione di Cuochi brindisini che hanno conquistato 6 medaglie. Hanno partecipato cinque cuochi, iscritti all'Associazione Cuochi di Brindisi e Francesca Missure, giovane studentessa dell'Istituto Aberghiero Sandro Pertini di Brindisi. Angelo Leone e Marcello Perrone hanno ottenuto due medaglie di bronzo. Antonella Ricciolo, Brigitte Colucci, Catia Micelli e Francesca Missure sono state premiate con le medaglie d'argento.

Francesca Missure, inoltre, è stata premiata dalla Federazione come la più giovane allieva del campionato nazionale della cucina italiana 2022. Gianfranco Pezzuto, presidente dell'Associazione Cuochi di Brindisi, ha commentato così:" è una grande soddisfazione per il territorio che può vantare tante eccellenze enogastronomiche. Senza questa sana formazione territoriale, è difficile spingere le varie figure alle competizioni dei grandi palcoscenici". Un grande successo per i cuochi del nostro territorio e per la giovanissima studentessa dell'Alberghiero.