L'Arma nelle scuole: studenti e docenti di San Vito incontrano i carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI - Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato hanno incontrato un gruppo di studenti del primo istituto comprensivo di San Vito dei Normanni. Presenti 80 studenti della classi prima e seconda media “Meo” e il corpo docenti.

L'incontro è stato tenuto dal capitano Vito Sacchi, comandante della Compagnia; dal tenente Antonio Panico, comandante del Nucleo operativo e radiomobile; dal presidente Unuci (unione nazionale ufficiali in congedo) di Brindisi Giovanni Convertino e dal presidente della sezione Anc (associazione nazionale carabinieri) di San Vito dei Normanni, il maresciallo in congedo Nicola Ruggiero.

Dibattito costruttivo, in cui sono stati affrontati alcuni temi delicati come la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani, i rischi per la salute che ne derivano dal consumo e le relative conseguenze amministrative e penali, bullismo e violenza di genere. L’incontro è stato svolto coinvolgendo attivamente gli studenti con i quali si è instaurato un confronto costruttivo, stuzzicando la curiosità e affrontando questi delicati argomenti con un approccio diretto in cui, oltre i riferimenti normativi, vengono esposti casi pratici, esperienze personali e considerazioni.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obbiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia verso l’Istituzione.

