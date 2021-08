Arneo, incontro Comune - Consorzio: "La pulizia è la priorità"

BRINDISI - Nella giornata di ieri, 12 agosto, l’assessore all’Igiene pubblica Massimo Vitali e Francesco Corvace, dirigente del settore Ambiente, hanno incontrato i tecnici del Consorzio Speciale di Bonifica dell’Arneo, al fine di condividere la pianificazione degli interventi necessari per la pulizia dei canali.

“La nostra priorità, come Amministrazione - dichiara l’assessore Massimo Vitali -, è certamente la sicurezza dei cittadini e dunque la pulizia lungo le aste fluviali poiché interessa a largo raggio tutto il sistema idrografico che parte dall’entroterra e si riversa nelle aree edificate urbane. La collaborazione sarà massima e il Consorzio ci ha assicurato che interverrà, anche massicciamente, nelle aree critiche in cui riaffiorano situazioni di degrado. La sinergia è assicurata da parte nostra e del Consorzio, che ringrazio per l’attenzione”.

Le aste fluviali saranno oggetto di recupero e monitoraggio costante garantendo una copertura del territorio, per quanto di competenza del Consorzio, pressoché totale.