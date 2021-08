Arneo, nuovi avvisi: Adoc apre sportello a supporto dei cittadini

BRINDISI - Dopo una breve tregua è ripresa negli scorsi giorni da parte del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, tramite dell’Agenzia di Riscossione Creset Spa, l’attività di recupero dei crediti per contributi di bonifica non versati per gli anni 2017 e 2018. Si accede previo appuntamento da fissarsi telefonicamente al n. 3488042615 ovvero a mezzo mail all’indirizzo avvrossanapalladino@gmail.com

L’Adoc di Brindisi, come comunica l'avvocatessa Rossana Palladino, fa sapere che da settembre sarà ripresa l’apertura dello sportello dedicato Arneo ogni martedì dalle 17 alle 19 allo scopo di continuare ad offrire sintetiche linee guida al cittadino-consumatore e contribuente, dal contenuto essenzialmente tecnico-giuridico, per districarsi nella vicenda.

Contribuenza 2015

Con riferimento al periodo di contribuenza 2015 stanno pervenendo agli indirizzi dei contribuenti atti esecutivi al fine della riscossione coattiva di quanto dovuto ed intimato con precedenti avvisi di pagamento, ovvero atti di ingiunzione. In questo caso occorrerà verificare la correttezza formale delle notifiche, l’eventuale pendenza di termini di impugnazione o la definitività degli atti nonché eventuali prescrizioni al fine di verificare possibilità o meno di impugnativa, ovvero necessità di adempiere al pagamento al fine di scongiurare la riscossione coattiva. Si rammenta che in difetto di ogni verifica e contestazione la società di riscossione potrebbe –anche eventualmente senza ulteriore avviso al contribuente- emettere provvedimento amministrativo di fermo del mezzo.

Contribuenza 2016-2017

Con riferimento ai periodi di contribuenza 2016-2017 stanno d’altro canto pervenendo al momento solo avvisi di pagamento, rispetto ai quali tuttavia vanno effettuate le medesime verifiche. Si precisa che in tutti i casi in cui gli atti vengono notificati a mezzo di raccomandata i termini per eventuali impugnative sono di 60 giorni dalla ricezione della stessa.

All’esito dei chiarimenti di carattere tecnico-giuridico resta ovviamente impregiudicata la gravità della questione più strettamente politica, già da Adoc sollevata più volte e nelle sedi più disparate, relativa più specificamente sia alla circostanza che nella maggior parte di casi il tributo viene richiesto a fronte della totale inadeguatezza e in molti casi assenza assoluta di alcuna opera di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti vetusti e datati ed in pessimo stato di manutenzione sia soprattutto alla necessità di rivedere i piani di classificazione facendo un distinguo fra le aziende agricole, le aree demaniali e le aree dei privati e quelle di competenze dei comuni; attività relativa alla rivisitazione dei piani di classifica che dovrebbe vedere i sindaci dei vari Comuni impegnati in prima linea, mentre li vede del tutto latitanti.

In conclusione l'Adoc informa che proseguirà presso la propria sede in Brindisi al Corso Umberto I, 85 l'attività di informazione e tutela legale dei contribuenti, attività che ha già portato risultati non trascurabili in questi anni ed un numero significativo di sentenze favorevoli da parte della Commissione Tributaria di Lecce, nonché l'azione di sollecito nei confronti delle amministrazioni locali affinché i cittadini siano esentati dall'inutile balzello.